مسوول ايراني : ايران تتطلع الى تعزيز العلاقات مع ارمينيا

واشار حضرتي اليوم الاحد خلال استقباله السفير الارميني لدى ايران "ارتاشس تومانيان"، اشار الى الاواصر التاريخية والثقافية بين الشعبين الايراني والارميني؛ مؤكدا ان العلاقات القائمة بين البلدين كانت ولاتزال متنامية ومبنية على الاحترام المتبادل.

كما نوه المسؤول البرلماني الايراني، بالعلاقات السياسة والاقتصادية "المناسبة" بين ايران وارمينيا؛ مصرحا : نحن نتطلع الى توطيد العلاقات وتوسيعها اكثر فاكثر نظرا الى الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى البلدين في شتي المجالات.

واكد على اهمية بناء المصافي الحدودية الصغيرة والمدن الصناعية المشتركة في منطقة الصفر الحدودية وكذلك تاسيس بنوك مشتركة والغاء التاشيرة في اطار تعميق العلاقات الثنائية؛ معلنا استعداد لجنة الشوون الاقتصادية في مجلس الشوري الاسلامي للتعاون في تيسير عملية تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين في مجال نقل الطاقة والقرارات المتعلقة بالتعاون مع اتحاد اوراسيا.

من جانبه، اشار السفير الارميني خلال هذا اللقاء الى الخلفية العريقة للعلاقات بين الشعبين الارميني والايراني؛ معتبرا العلاقات السياسية الثنائية بانها ايجابية.

واعتبر تومانيان اللقاءات التي اجراها مع کبار المسوولین الایرانیین بالايجابية، وقال انه تم التوصل الى توافقات مبدئية خلال هذه اللقاءات بشان مواجهة الحظر الاميركي ومستقل العلاقات بين البلدين.

وقدم السفير الارميني في طهران شرحا حول مشروع نقل الغاز والكهرباء من ايران الى ارمينيا والاتفاق بشان التدابير المتعلقة بالتجارة التفضيلية مع دول اوراسيا؛ معربا عن امله بان تسهم هذه المساعي الحميدة وتنفيذ التوافقات بصورة دقيقة في الارتقاء بحجم التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

انتهى**2018/ ح ع