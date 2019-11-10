ظريف يستقبل جمعا من الصحفيات الهنديات

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم، ان السيدات الهنديات طرحن في هذا اللقاء العديد من الاسئلة على ظريف، وبما يشمل العلاقات بين ايران والهند والارهاب الاقتصادي الامريكي ضد الشعب الايراني، والنزعة الاحادية للولايات المتحدة والظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة ولاسيما وضع المراة في ايران.

انتهى ** ح ع