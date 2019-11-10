الرئيس روحاني يرعى تدشين اكثر من 500 مشروع في يزد وسط البلاد

وفي تصريح له خلال مراسم تدشين هذه المشاريع، نوه الرئيس روحاني بالطاقات المتوفرة في البلاد وتحديدا يزد في مختلف المجالات؛ وقال : ان هناك مشاريع انمائية تم تدشينها اليوم، بما في ذلك انتاج السيراميك الخرسانات الخفيفة والدواء والمكملات الغذائية.

واضاف رئيس الجمهورية : انه لمن دواعي السرور والبهجة ان يتمكن المواطنون الاعزاء في يزد على انتاج 50 بالمئة من السيراميك على صعيد البلاد؛ مبينا ان حجم انتاج السيراميك في ايران يبلغ حاليا 600 مليون متر مربع.

ويذكر ان الرئيس روحاني حضر في وقت سابق من هذه المراسم اليوم الأحد ايضا، افتتاح معمل "غدير لصناعة التوربينات" في محافظة يزد، والذي سيتم استخدامه لإنتاج الضواغط الخاصة بخطوط نقل الغاز.

وعقب تدشين هذا المعمل، قام الرئيس روحاني بزيارة تفقدية في مختلف الأقسام لوحدة انتاج التوربينات الصناعية في معمل يزد الصناعي.

ورافق رئيس الجمهورية في مراسم افتتاح معمل "غدير يزد" كل وزيرا النفط، والصناعة والتعدين والتجارة، الى جانب عدد من المسؤولين في محافظة يزد.

انتهى**ح ع