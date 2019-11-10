باكستان لا تدعم الحظر الأميركي غير القانوني ضد إيران

وفي حوار حصري له مع مراسل إرنا اليوم الأحد، أضاف سيد نويد قمر، ان باكستان تتطلع الى انهاء الحظر الأميركي الأحادي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وجه السرعة.
وفي سياق آخر، أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية-الإيرانية، ان إسلام آباد لن تدخر جهدا للتقليل من حدة التوتر بين إيران والسعودية وستواصل جهودها للتقريب بين هذين البلدين بالمنطقة.
يتبع..أ م د
طهران/10 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية-الإيرانية "سيد نويد قمر"، ان إسلام آباد لم ولن تدعم واشنطن في حظرها غير القانوني ضد إيران، لأن الحظر لا يخص إيران فحسب، بل يضر بباكستان والمنطقة برمتها.
وفي حوار حصري له مع مراسل إرنا اليوم الأحد، أضاف سيد نويد قمر، ان باكستان تتطلع الى انهاء الحظر الأميركي الأحادي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وجه السرعة.
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