باكستان لا تدعم الحظر الأميركي غير القانوني ضد إيران

وفي حوار حصري له مع مراسل إرنا اليوم الأحد، أضاف سيد نويد قمر، ان باكستان تتطلع الى انهاء الحظر الأميركي الأحادي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وجه السرعة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية-الإيرانية، ان إسلام آباد لن تدخر جهدا للتقليل من حدة التوتر بين إيران والسعودية وستواصل جهودها للتقريب بين هذين البلدين بالمنطقة.

يتبع..أ م د

