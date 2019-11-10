شباب ايران يهزم نظيره الاماراتي ويتاهل الى نهائيات كاس آسيا

وفي هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الاحد في استاد "قومين" التابع لنادي "باس" في طهران ضمن الجولة الثالثة والاخيرة لمباريات المجموعة، تمكن منتخب شباب ايران من الفوز على نظره الاماراتي بهدفين دون رد.

ودانت السيطرة بصورة شبه مطلقة لشباب ايران الذي ترجم سيطرته بهدفين جاء اولهما في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الاول بواسطة آريا برزكر وثانيهما في الدقيقة 80 من المباراة بتوقيع مهدي هاشم نجاد.

وكانت ايران قد فازت في الجولتين الاولى والثانية على قرغيزيا 3-0 والنيبال 4-0 ، وبذلك فقد حصدت 9 نقاط لتتصدر المجموعة وتتاهل الى نهائيات بطولة كاس اسيا التي ستقام في اوزبكستان.