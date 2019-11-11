28 بالمائة من المخدرات ضبطت في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران)

واضاف العميد اسكندر مومني مساء امس في المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات في سيستان وبلوجستان، أن هذه المحافظة في طليعة المكافحة العالمية ضد المخدرات.

وصرح بان واحدة من الأولويات الرئيسية في سيستان وبلوجستان هي مراقبة الحدود والسيطرة عليها والتي يتم متابعتها.

واشار العميد مؤمني الى أن مشكلة المخدرات مشكلة عالمية ومن المسلم به أنها واحدة من أهم خمسة مضار رئيسية في البلاد.

وقال الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات في البلاد بان إيران في طليعة مكافحة الجريمة ضد الإنسانية، أي مكافحة المخدرات.

انتهى