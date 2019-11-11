١١‏/١١‏/٢٠١٩ ١٠:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83549980
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28 بالمائة من المخدرات ضبطت في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران)

28 بالمائة من المخدرات ضبطت في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران)

زاهدان/ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا – قال الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات إن أكثر من 550 طنا من المخدرات تم اكتشافها في البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، منوها الى ان 28 بالمائة من المخدرات ضبطت في محافظة سيستان وبلوجستان اي 154 طنا.

واضاف العميد اسكندر مومني مساء امس في المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات في سيستان وبلوجستان، أن هذه المحافظة في طليعة المكافحة العالمية ضد المخدرات.

وصرح بان واحدة من الأولويات الرئيسية في سيستان وبلوجستان هي مراقبة الحدود والسيطرة عليها والتي يتم متابعتها.

واشار العميد مؤمني الى أن مشكلة المخدرات مشكلة عالمية ومن المسلم به أنها واحدة من أهم خمسة مضار رئيسية في البلاد.

وقال الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات في البلاد بان إيران في طليعة مكافحة الجريمة ضد الإنسانية، أي مكافحة المخدرات.

انتهى

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