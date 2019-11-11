نمو الاستثمار الأجنبي في الصناعة بنسبة 32 بالمائة

يرتبط حجم الاستثمار الأجنبي بخمسين مشروعا والذي شهد زيادة بنسبة 56.3 بالمائة في عدد المشاريع مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

في النصف الأول من العام الماضي، تمت الموافقة على 32 مشروعا في المجالات الصناعية والتعدين والتجارة بقيمة 578 مليون دولار من قبل مجلس الاستثمار الأجنبي المباشر.

و تشير الإحصاءات إلى أنه تمت الموافقة على 618 مليون و700 الف دولار في الاستثمارات الأجنبية بالمشاريع الصناعية والتعدين والتجارية من بداية هذا العام حتى نهاية أغسطس وزيادة سبعة في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

انتهى