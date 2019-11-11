١١‏/١١‏/٢٠١٩ ١١:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83550031
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في النصف الأول من هذا العام:

نمو الاستثمار الأجنبي في الصناعة بنسبة 32 بالمائة

نمو الاستثمار الأجنبي في الصناعة بنسبة 32 بالمائة

طهران/ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أعلنت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة عن أرقام تظهر الموافقة على 762 مليونا و600 الف دولار من الاستثمارات الأجنبية في المشاريع الصناعية والتعدينية والتجارية في النصف الأول من هذا العام وزيادة بنسبة 31.9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يرتبط حجم الاستثمار الأجنبي بخمسين مشروعا والذي شهد زيادة بنسبة 56.3 بالمائة في عدد المشاريع مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

في النصف الأول من العام الماضي، تمت الموافقة على 32 مشروعا في المجالات الصناعية والتعدين والتجارة بقيمة 578 مليون دولار من قبل مجلس الاستثمار الأجنبي المباشر.

و تشير الإحصاءات إلى أنه تمت الموافقة على 618 مليون و700 الف دولار في الاستثمارات الأجنبية بالمشاريع الصناعية والتعدين والتجارية من بداية هذا العام حتى نهاية أغسطس وزيادة سبعة في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

انتهى

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