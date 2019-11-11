أنظمة نقل السكك الحديدية الإيرانية هي الأكثر تطورا في منطقة غرب آسيا

واضاف مارك غيغون اليوم الاثنين خلال اعمال المؤتمر الدولي السابع لمحطات القطار المستقبلية الذي اقامه الاتحاد الدولي لسكك الحديد ( UIC) في طهران: ان هذه المرة الاولى الذي ينعقد المؤتمر في الشرق الاوسط وفي ايران وذلك بعد انعقاده في ادواره الستة الماضية في ايطاليا وفرنسا و بلجيكا وروسيا والمغرب واسبانيا وبمشاركة 400 شركة من 20 دولة اجنبية وبهذا فإن ايران تبعث برسائل سلام الى جميع دول العالم .

وبين ان الاتحاد الدولي للسكك الحديدية يلعب دورا مهما في تنمية المودة والسلام بين الدول بواسطة الاتصال السككي بينهما منوها الى تاسيس الاتحاد في العام 1932 بهدف تنمية الدول وتطويرها .

وقال ايضا ان الحكومة الايرانية بذلت الكثير لتنمية وتطوير خطوط السكك الحديدة في جميع انحاءها وربطها بدول الجوار ومن ثم بالعالم مبينا ان السكك الحديدة الايرانية هي الاكثر تطورا في منطقة غرب اسيا.

واعرب مدير قسم السفر في الاتحاد الدولي لسكك الحديد " مارك غيغون" عن امله تحقق شعار هذه الدورة من المؤتمر وهو " انشاء المحطات المواكبة للتطور التقني والتكنولوجي" .

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