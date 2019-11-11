١١‏/١١‏/٢٠١٩ ١٢:٥٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83550300
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حجم النفط المستخرج يستبدل باكتشافات جديدة

حجم النفط المستخرج يستبدل باكتشافات جديدة

طهران/ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال مدير التنقيب في شركة النفط الوطنية الإيرانية، إن إجمالي حجم النفط المنتج في السنوات الأربعين الماضية، تم تعويضه بالنفط المكتشف.

وأشار "صالح هندي" اليوم الاثنين في مراسم اعلان تفاصيل اكتشاف حقل "نام اوران" النفطي، إلى أنه وخلال السنوات الاربعين الماضية، باستثناء 6 سنوات من فترة الدفاع المقدس، كان لدينا اكتشفات نفطية، موضحا ان اكتشافات الشركة الوطنية للنفط ووزارة البترول الإيرانية احتلت مركز الصدارة في العالم من عام 2001 الى 2005 ، والذي من المتوقع أن يكرر هذا السجل مع اكتشافات جديدة.

وقال : الوضع في قطاع الغاز أفضل اليوم، وتم تسجيل احتياطي بحجم ثمانية أضعاف كمية الغاز التي ننتجها .

يذكر ان الرئيس الايراني حسن روحاني أعلن أمس عن اكتشاف حقل نفط جديد باحتياطات تقدر بـ 53 مليار برميل من الخام في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

انتهى

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