حجم النفط المستخرج يستبدل باكتشافات جديدة

وأشار "صالح هندي" اليوم الاثنين في مراسم اعلان تفاصيل اكتشاف حقل "نام اوران" النفطي، إلى أنه وخلال السنوات الاربعين الماضية، باستثناء 6 سنوات من فترة الدفاع المقدس، كان لدينا اكتشفات نفطية، موضحا ان اكتشافات الشركة الوطنية للنفط ووزارة البترول الإيرانية احتلت مركز الصدارة في العالم من عام 2001 الى 2005 ، والذي من المتوقع أن يكرر هذا السجل مع اكتشافات جديدة.

وقال : الوضع في قطاع الغاز أفضل اليوم، وتم تسجيل احتياطي بحجم ثمانية أضعاف كمية الغاز التي ننتجها .

يذكر ان الرئيس الايراني حسن روحاني أعلن أمس عن اكتشاف حقل نفط جديد باحتياطات تقدر بـ 53 مليار برميل من الخام في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

انتهى