مطار مشهد الدولي يحتل المركز الثاني عشر عالميا

واضاف اميرمكري اليوم الاثنين في مشهد (شمال شرق ايران) ان مطار مشهد الدولي يقوم سنويا باستيعاب 6.5 مليون مسافر منهم 1.5 مليون اجنبي مشيرا الى مشروع تطويره ليستوعب 10 ملايين مسافر سنويا .

واشار مكري الى احدث تقرير لمنظمة الملاحة الجوية العالمية وقال، احتل مطار مشهد الدولي المركز الثاني عشر من بين 88 مطارا دوليا عالميا وذلك في مجال تقديم الخدمات للمسافرين.

یذكر ان مطار 'الشهید هاشمی نجاد' بمشهد یعد ثانی مطار في البلاد بعد مطار مهراباد بطهران من حیث عدد رحلاته التی تبلغ 180 رحلة یومیا كمعدل فیما ترتفع الى 250 رحلة في بعض الأوقات.

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