توقيع مذكرة تفاهم بين واحتي العلم والتكنولوجيا في جيلان و اسطنبول

قال رئيس واحة العلم والتكنولوجيا في محافظة جيلان الايرانية (شمال) " علي باستي" ان الهدف من توقيع المذكرة هو الاستفادة من امكانيات الجانبين وتنمية التعاون الثنائي في مجال التكنولوجيا وتسويق المنتجات المعرفیة .

واضاف أن تنسيق التبادل التقني والمشاركة في المعارض ودعم الملتقيات وايجاد الارضية الملائمة للصادرات من المحاور الاخرى لمذكرة التعاون .

واشار باستی الى دعم واحة جیلان للعلم والتکنولوجیا للشرکات الناشئة والمعرفية بهدف تنمية صادرات المحافظة وقال، جعمت الواحة تلك الشركات خلال مشاركتها في معرض باكو الصناعي الدولي الذي تم بالتعاون مع غرفة تجارة ايران .

وبین ان 38 شرکة ايرانية و10شركات من جمهورية اذربيجان و 4 شركات من باكستان و 3 شركات من روسيا و جورجيا و اوكرانيا الى جانب 8 شركات من محافظة جيلان شاركت بمنتجاتها في معرض باكو الصناعي .

يذكر انه يوجد في واحة العلم والتكنولوجيا بمحافظة جيلان 300 شركة تنشط في المجالات العلمية والتكنولوجية .

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