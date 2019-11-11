تدشين مصنع بافت كرمان للصلب بحضور رئيس الجمهورية

وبدأت عمليات انجاز مشروع بافت للصلب، في عام 2016 لخلق فرص العمل في مدينة بافت كرمان بطاقة 800 الف طن من الحديد الإسفنجي و800 طن من الفولاذ الخام سنويا.

تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى للمشروع الذي افتتحه اليوم الرئيس روحاني، 800 الف طن وقيمة الوحدة التي تم انشائها 120 مليون يورو، حيث توفر 250 فرصة عمل بشكل مباشر والفين و500 فرصة عمل غير مباشرة.

الرئيس الايراني حسن روحاني، كان قد أعلن صباح اليوم بعد وصوله الى محافظة كرمان انه سيتم افتتاح مشاريع مهمة بمحافظة كرمان جنوب شرق البلاد.

واوضح رئيس الجمهورية انه سيتم خلال هذه الزيارة متابعة قرارات الزيارات السابقة، مضيفا: سيتم اليوم افتتاح مشاريع مهمة بعضها عن طريق المجلس الاداري ودائرة الفيديو المغلقة، كما ساقوم شخصيا وبحضور بعض الوزراء بتدشين مشاريع اخرى.

واضاف: آمل أن تكون هذه الزيارة مصدر خير وبركة لمحافظة كرمان.

وكان الرئيس الايراني قد زار أمس الاحد محافظة يزد /وسط البلاد/ وافتتح مصنع لانتاج التوربينات والكمبريسرات المستخدمة بخطوط نقل الغاز وذلك بشركة "غدير يزد" المختصة بتصنيع التوربينات الصناعية.

كما قام روحاني بتدشين مصنع الفرن العالي للاختزال المباشر للحديد في مجمع تشادرملو بقضاء اردكان.

انتهى