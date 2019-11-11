شهيد برصاص الاحتلال الصهيوني بمدينة الخليل

واعلن الاطباء في المستشفى الاهلي بمدينة الخليل استشهاد الشاب عمر هيثم البدوي 22 عاماً ، متأثراً باصابته عندما اطلق جنود الاحتلال النار عليه خلال مواجهات وقعت في مخيم العروب شمال الخليل.

وقال الدكتور يوسف التكروري مدير مستشفى الميزان ان الشهيد قد اصيب بالرصاص في صدره ، وقد حاول الاطباء انعاشه لكن اصابته بليغة وقد استشهد على إثرها.

وكانت المواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل، حيث قام عدد من الشبان برشق النقطة العسكرية الصهيونية على مدخل المخيم بالحجارة، فيما بادر الجنود باطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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