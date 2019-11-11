وزير الخارجية الالماني : نريد الحفاظ على الاتفاق النووي

واضاف هايكو ماس اليوم الاثنين على هامش اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: نريد الحفاظ على الاتفاق النووي... لكن إيران يجب أن تلتزم به أيضا .

وصرح ماس دون الإشارة إلى تجاهل أوروبا لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية الدولية، بإن الأوروبيين يتابعون اجراءات إيران بقلق لأن إيران لم تعلن فقط تخصيب اليورانيوم ولكنها استأنفت التخصيب.

وأعلن أنه سيجري محادثات مع نظيريه الفرنسي والبريطاني حول إيران بعد ظهر اليوم خلال زيارته إلى باريس.

وأكد المسؤول الأوروبي أن هدفهم هو الحفاظ على الاتفاق النووي.

كما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني اليوم أن الخطوات الجديدة لإيران لخفض التزاماتها ستتم مناقشتها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين).

وكانت ايران قد اتخذت اربع خطوات في اطار خفض التزاماتها النووية ازاء تقاعس الاطراف الاخرى في تنفيذ التزامتها، وتخللت هذه الخطوات مهل لفترة شهرين لكل منها لاتاحة الفرصة لهذه الاطراف للعمل بالتزاماتها الا انها لم تبادر للقيام بشيء من هذا القبيل.

يذكر ايضا ان طهران اكدت مرارا بان هذه الخطوات يمكن الرجوع عنها فورا في حال تنفيذ الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي لالتزاماتها في اطاره.

انتهى