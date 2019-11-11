ايران بلغت المركز العاشر عالميا في انتاج الصلب

وفي تصريح له اليوم الاثنين، على هامش تدشين مصنع انتاج الصلب بمدينة بافت (في محافظة كرمان – جنوب شرق)، اضاف رحماني : ان 70 بالمئة من اجهزة انتاج الصلب في هذه المدينة مصنعة محليا وعلى ايدي القوى الوطنية، ويتم تصديرها الى خارج البلاد.

وبحسب وزير الصناعة الايراني، فقد سجل انتاج الصلب نموا بنسبة 3,5 بالمئة في العالم، لكن ايران تمكنت من تحقيق نمو بنسبة 6,5 بالمئة وذلك رغم انها كانت في المركز الـ 13 عالميا.

وتابع : ان 62 بالمئة من اجمالي حجم انتاج الصلب في الشرق الاوسط يتم في الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مضيفا : نحن وضعنا برامج تفصيلية في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع