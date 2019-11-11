السيد نصر الله : المقاومة اليوم هي في أوجّ قوتها

وفي كلمة له اليوم الاثنين خلال مهرجان "يوم شهيد حزب الله"، شدّد نصر الله على أن "أهمّ صفة في شهداء هذا اليوم أنهم كانوا أهل ايمان وعقيدة"؛ وتابع ان "هؤلاء الشهداء كان قتالهم في سبيل الله الذي هو الدفاع عن المقدسات والمظلومين".

ورأى، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع الجيش الأميركي على أنه جيش مرتزقة لذلك هم يتصورون أن كل الناس على شاكلتهم".

وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن "عملية الاستشهادي أحمد قصير هي العملية الأهمّ بتاريخ الصراع العربي الاسرائيلي من حيث الحجم والنوعية على صعيد الخسائر التي لحقت بالعدوّ"؛ مضيفا "لا زلنا نتذكر كيف وقف أرييل شارون ذليلًا مُحبطًا حزينا كئيبا أمام الهزة العنيفة التي لحقت بجيشه وألحقها به شاب واحد اسمه أحمد قصير".

وتابع : ان الشهداء أدخلونا في زمن الانتصارات والانجازات، مردفا : نشكر لهم هذا المعروف.

وقال الامين العام لحزب الله اللبناني : ان من انجازات الشهداء دفْع الأخطار الكبرى عن بلدنا مثلما حصل في السنوات الماضية بمواجهة الهجمة الإرهابية؛ معتبرًا أن الشهداء حوّلونا إلى بلد ينظر إليه كبار قادة العدو على أنه أصبح تهديدًا وجوديًا لهم"، وشدّد على

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق السيد نصر الله الى الوضع في المين، لافتا الى ان "قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أعلن بوضوح ردًا على التهديدات الاسرائيلية أنه سيتمّ الرد وبأقصى الضربات".

و وصف الامين العام لحزب الله هذه التصريحات بانها هامة للغاية، وقال : هذا الكلام صادر عن قائد جبهة تواجه العدوان الاميركي السعودي منذ 5 سنوات ويمتلك أسلحة نوعية.. "الإسرائيليون" توقفوا جيدا عند خطاب السيد الحوثي لأنه ينطلق من مصداقية. وشدد على ان "اليمن أساسي ومهم جدًا في محور المقاومة وهو يعلن بشكل صريح وقادر على الرد".

واكد السيد نصر الله : ينبغي على العدو "الاسرائيلي" أن يعرف بأن هناك بيئة ستراتيجية جديدة في مواجهته، وموقف السيد الحوثي تطوّر مهمّ جدًا والعدو وأبناء المقاومة يدركون أهمية ذلك؛ مضيفا ان "الجبهة اليمنية باتت تمتلك أسلحة متطورة جدًا من صواريخ ومسيّرات وتمتلك أيضًا شجاعة استخدامها وتحدّت بها كل العالم".

واستطرد، ان "مئات الآلاف في صنعاء كانوا حاضرين لساعات بانتظار خطاب السيد الحوثي وهذا يعد رسالة سياسية مهمة"؛ مؤكدًا أن سرّ القوة في المحور الذي ننتمي اليه يكمن في عقيدته وروحيّته وإيمانه بالمقدسات والقضايا الانسانية واستعداده للتضحية".

وقال الامين العام لحزب الله : البعض كان يراهن ويبني على حرب اميركية ضد ايران وهنا أقول أن هذا الامر انتفى بحدود 99%".

وأردف "ايران صمدت وتجاوزت مرحلة خروج ترامب من الاتفاق النووي، كما تجاوزت صعوبة الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي وترامب لا يزال جالسًا بانتظار سماعة الهاتف.. النفط بالنسبة لترامب هو الذي له قيمة أمّا الانسان فلو كان صديقًا فإنه بأيّ لحظة يتركه"، مشيرًا الى أن ترامب أبقى على قوة أميركية في سوريا من أجل حقول النفط"؛ مبينا أن "استراتيجية ترامب في إيران فشلت".

المصدر : العهد

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