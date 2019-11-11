١١‏/١١‏/٢٠١٩ ٦:٤٠ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83550933
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جامعة كازاخية تمنح ظريف درجة "البروفيسور الفخري"

جامعة كازاخية تمنح ظريف درجة "البروفيسور الفخري"

طهران/11تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- منحت جامعة اوراسيا في جمهورية كازاخستان، وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد جواد ظريف" درجة "البروفيسور الفخري"، بوصفها اعلى درجة اكاديمية لهذه الجامعة.

و وصل ظريف يوم امس الاحد الى كازاخستان للمشاركة في الاجتماع السنوي الخامس لـ"نادي آستانة" وكذلك اجراء لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

وعلى امتداد هذه الزيارة، القى وزير الخارجية مساء اليوم الاثنين كلمة امام الاساتذة والطلبة بجامعة اوراسيا في العاصمة الكازاخية "نورسلطان" (استانة سابقا)، تحت عنوان "النماذج والخطابات الحديثة في العالم المعاصر". 

وعقب كلمة وزير الخارجية الايراني، قامت جامعة اوراسيا بمنح ظريف درجة "البروفيسور الفخري"، وذلك خلال مراسم اقيمت بهذه المناسبة.

انتهى**2018/ ح ع **

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