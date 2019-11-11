جامعة كازاخية تمنح ظريف درجة "البروفيسور الفخري"

و وصل ظريف يوم امس الاحد الى كازاخستان للمشاركة في الاجتماع السنوي الخامس لـ"نادي آستانة" وكذلك اجراء لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

وعلى امتداد هذه الزيارة، القى وزير الخارجية مساء اليوم الاثنين كلمة امام الاساتذة والطلبة بجامعة اوراسيا في العاصمة الكازاخية "نورسلطان" (استانة سابقا)، تحت عنوان "النماذج والخطابات الحديثة في العالم المعاصر".

وعقب كلمة وزير الخارجية الايراني، قامت جامعة اوراسيا بمنح ظريف درجة "البروفيسور الفخري"، وذلك خلال مراسم اقيمت بهذه المناسبة.

انتهى**2018/ ح ع **