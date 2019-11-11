الظروف متوفرة لعقد التوأمة بين شيراز ومدن جنوب افريقيا

وقال مازوي كومالو اليوم الاثنين خلال لقائه رئيس بلدية شيراز (بمحافظة فارس - جنوب)، حيدر اسكندر بور، ان توفير الارضية اللازمة لعقد التوامة بين شيراز ومدن جنوب افریقیة من اهداف زيارته والوفد المرافق الى هذه المدينة.

واعلن جنوب افريقيا استعداد بلاده للتعاون بشان استخدام الفرص والطاقات المتوفرة في مدينة شيراز، وقال : سنشهد بدء التعاون في شتي المجالات بتكوين العلاقات بين شيراز ومدن جنوب افريقيا.

واكد هذا الدبلوماسي ضرورة التركيز على الفرص المثمرة في العلاقات بين شيراز و جوهانسبرغ وتبادل الخبرات بين المدينتين؛ معربا عن رغبة بلاده للتعاون السياحي بين شيراز ومدن جنوب افريقيا.

من جانبه، قال رئيس بلدية شيراز : ان الارضية متوفرة لتعزيز العلاقات بين شيراز ومدن جنوب افريقيا بما فيها مدينتي جوهانسبرغ وكيب تاون.

واضاف، اسكندر بور ان شيراز لديها طاقات ثقافية كثيرة حيث يمكن تعزيز التعاون مع جنوب افريقيا وسائر الدول الافريقينة بناء على ذلك.

واشار اسكندر بور خلال اللقاء مع سفير جنوب افريقيا الى التعاون الدولي بين بلدية شيراز وسائر المدن في العالم فضلا عن عقد التوامه والصداقة التي تجمع بين الجانبين؛ مصرحا ان بلدية شيراز مستعدة لعقد التوامة مع المدن الرئيسية في جنوب افريقيا بما فيها جوهانسبرغ وكيب تاون وايض اتعزيز التعاون في مجال السياحية والسياحة العلاجية بين الجانبين.

انتهى**2018/ ح ع