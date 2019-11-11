التسريع في نقل السلع الى اوروبا عقب اكتمال طريق ميانة – تبريز السككي

وفي تصريح له اليوم الاثنين، اضاف خادمي : ان عملية وضع القضبان الحديدية على هذا الطريق السككي بدأت، ونحن على وشك انجاز المباني الفنية للمشروع.

ولفت مساعد وزير الطرق واعمار المدن، الى ان طريق ميانة – بستان اباد – تبريز السككي هو الاول من نوعه الذي يتم خلاله ومنذ بدء عملية التنفيذ، انشاء طريقي الذهاب والعودة بصورة متزامنة.

واضاف خادمي، انه نظرا لحجم الاجراءات ذات الصلة بعملية تنفيذ مشروع طريق ميانة – بستان اباد السككي واهميته لدى محافظة اذربايجان الشرقية وسائر المناطق شمال غربي البلاد، فقد تم تقسيم هذه العملية الى مرحلتين.

واوضح، انه سيتم خلال المرحلة الاولى لهذا المشروع بدءاً من ميانة ومرورا بمدينة بستان اباد، سيتم انجاز طريق سككي بمسافة تبلغ 132 كم، وخلال المرحلة الثانية وصولا الى مدينة تبريز سيتم تثبيت طريق سككي بمسافة 44 كم.

وتوقع مساعد وزير الطرق، انجاز المرحلة الثانية من هذا المشروع خلال العام القادم.

وحول فوائد المشروع، لفت خادمي الى ان طريق ميانة – بستان اباد - تبريز السككي سيتيح امكانية الاتصال بالاراضي التركية وبالتالي يسهم في تسريع عملية ترانزيت الصادرات الى اوروبا.

انتهى ** ح ع