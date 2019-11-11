لتوثيق تداعيات الحظر المفروض على قطاع الأدوية

وعلى هامش مراسم افتتاح الورشة التعليمية التي أقيمت اليوم الإثنين في مدينة مشهد (مركز محافظة خراسان الرضوية-شمال شرقي البلاد) تحت عنوان "البحث عن أفراد الأسرة وإعادة شملها بعد الكوارث"، أضاف شتوكر في تصريح للمراسلين، انه لا ينبغي أن يؤثر الحظر سلبا على المرضى والأفراد الذين هم بحاجة الى الأدوية؛ مؤكدا ان الحظر المفروض على إيران قد ترك تداعياته السلبية وبصورة ملحوظة على المصابين بالأمراض المستعصية.

وفيما يخص تقديم المساعدة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الى إيران لتوفير الأدوية اللازمة، صرح شتوكر، "ان هذا الأمر يشوبه الكثير من التعقيدات ولهذا، وعلى الرغم من أن قلة الأدوية الخاصة بالمصابين بالأمراض المستعصية تعد مشكلة هامة جدا، الا أن قيام لجنة الصليب الأحمر الدولية بدورها في هذا المجال يتطلب سلسلة من التنسيقات بالغة التعقيد".

وتابع، ان صورة الطفل السوري الغريق في البحر المتوسط الذي جرفته الأمواج الى الشاطئ قد هزت المجتمع الدولي بأسره؛ مؤكدا بذلك ضرورة عمل إيران على توثيق التداعيات السلبية للحظر المفروض على قطاع الأدوية.

وفي سياق آخر، أشاد شتوكر بالتقدم الكبير الذي حققته إيران على مر العقود الماضية والتطور الملحوظ الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان.

وأثنى على أداء جمعية الهلال الأحمر الإيراني الجيد جدا وكوادرها الكفوءة وتاريخها الطويل في تقديم خدمات الإغاثة، وكذلك خدماتها الجسيمة الى المهاجرين والرعايا الأفغان في إيران.

يذكر، ان ورشة "البحث عن أفراد الأسرة وإعادة شملها بعد الكوارث" لا سيما في محافظات خراسان الرضوية، وخراسان الشمالية، وخراسان الجنوبية، وكلستان (شمال وشمال شرق وشرقي البلاد)، بدأت اعتبارا من اليوم الإثنين في مدينة مشهد وتستمر فعالياتها لثلاثة أيام.

ويحضر هذه الورشة التعليمية مدربون من لجنة الصليب الأحمر الدولية وجمعية الهلال الأحمر الإيرانية.

انتهى**أ م د

