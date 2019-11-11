١١‏/١١‏/٢٠١٩ ٨:٢١ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83551020
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الرئيس روحاني يوكد على مواكبة التطورات التقنية في العالم

الرئيس روحاني يوكد على مواكبة التطورات التقنية في العالم

كرمان/11تشرين الثاني/ نوفمبر/ارنا- اكد رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني، وفي معرض التنويه الى التطورات الايجابية الحاصلة لدى الشركات المعرفية في ايران، اكد ضرورة مواكبة التطورات والانجازات في العالم اليوم وعدم التخلف عنها.

جاء ذلك في كلمة للرئيس روحاني مساء اليوم الاثنين، خلال مراسم افتتاح مشاريع انمائية في مجالات التعدين والفولاذ وصناعة المياه والكهرباء بمحطة "جل جهر" لانتاج الكهرباء في مدينة سيرجان (بمحافظة كرمان وسط البلاد).

واضاف رئيس الجمهورية : ان عالمنا اليوم هو عالم التقدم والتطور، حيث ان الجامعات والشركات المعرفية تتحمل مسوولية كبيرة في هذا المجال كما ان لدينا شباب يتمتعون بالمواهب في هذا الشان.

واشار الرئيس روحاني الى تطور وتقدم ايران وانجازاتها في شتي المجالات الصناعية عبر الاعتماد على الذات والطاقات المحلية، بما فيها انشاء السدود وتصنيع الادوات والاجهزة المستخدمة في محطات الطاقة وصناعة الفولاذ وسكك الحديد وعربات القطار والصناعات العسكرية كانتاج صواريخ مضادة للدروع.

وقال : نحن نتمع بمكانة رفيعة في مجال انتاج منظومات الدفاع الجوي؛ مضيفا، "ان مسؤولا لاحدى الدول الاسيوية المهمة، قال خلال زيارتي الاخيرة، اننا نفخر بان المسملين في ايران تمكنوا من انتاج صاروخ بالاستفادة من قدراتهم المحلية، قادر على اسقاط طائرة مسيرة اميركية".

كما تطرق الرئيس روحاني الى انجازات ايران في مجال صناعة النفط والغاز، مصرحا : لقد بدات خطوات جبارة في هذه الصناعة حيث توصلنا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي في مراحل الاكتشاف والتكرير؛ وقال انه لإنجاز عظيم بان نستطيع تصميم وحدة في حقل بارس الجنوبي للغاز نستخرج منها الغاز ونقوم بتكريره.

انتهى**2018/ح ع **

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