مسؤول : ضبط 600 طن من انواع المخدرات خلال العام الحالي في البلاد

وفي تصريح له خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بمدينة زاهدان (في محافظة سيستان وبلوجستان – جنوب شرق)، اضاف العميد مؤمني : ان ايران كرّست جل طاقاتها في سبيل مكافحة المخدرات؛ مضيفا ان محافظة سيستان وبلوجستان بكافة الجهزة الامنية فيها تقف في طليعة التصدي للمخدرات عالميا.

واوضح، ان حصة سيستان وبلوجستان في مجال ضبط المخدرات تبلغ 25 بالمئة من اجمالي هذه العمليات على صعيد البلاد؛ مردفا ان محافظة سيستان وبلوجستان تحتل المركز الاول مقارنة بسائر المحافظات الايرانية في هذا الخصوص.

وبحسب المسؤول الامني الايراني رفيع المستوى، فقد بلغت حصة الجمهورية الاسلامية 90 بالمئة من مجموع عمليات ضبط مادة الافيون المخدرة في العالم.

وعودة الى محافظة سيستان وبلوجستان، فقد اكد الامين العام للجنة مكافحة المخدرات في ايران، ان جميع المشاريع ذات الصلة بمكافحة المخدرات في هذه المحافظة ستحظى بدعم هذه اللجنة الوطنية.

انتهى ** ح ع