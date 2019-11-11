الطائفية أكبر تحد أمام العالم الإسلامي

وفي كلمة أدلى بها اليوم الإثنين أمام ملتقى "الوحدة الإسلامية" بهذا المركز في لندن، والذي انعقد بالتزامن مع اليوم الأول من أسبوع الوحدة الإسلامية، نوه موسوي الى بعض تصريحات قائد الثورة الإسلامية، حيث قال سماحته، "ان العالم الإسلامي مصاب بجروح حاليا، وان بعض الفاسدين الذين هم أعداء الإسلام، باتوا يحاولون أن يتورط العالم الإسلامي في داخله بالحروب"؛ معربا عن أسفه تجاه وقوع البعض في هذه الشراك الخطيرة.

وأشار الى الآية الكريمة "واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا.."؛ مؤكدا انه طبقا لآيات القرآن الكريم، فان الفرقة بين المسلمين تؤدي الى فشلهم وذهاب ريحهم.

واعتبر حجة الإسلام موسوي، ان رسالة الملتقى تتلخص في "الابتعاد عن سوء الفهم، والتركيز على القواسم المشتركة، وتجنب الأفكار التكفيرية، وتعزيز شعور تعلق الجميع بأسرة واحدة".

وواجه الملتقى ترحيبا جيدا من قبل عامة المسلمين من الشيعة والسنة في لندن.

انتهى**أ م د

