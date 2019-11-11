انعقاد الاجتماع القنصلي المشترك الرابع بين ايران وطاجيكستان

وعقدت جلسات الاجتماع برئاسة مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية والسفير الطاجيكي بطهران.

ورحب الجانبان بالوتيرة النامية للتعاون الايجابي والبناء بين البلدين خاصة التعاون القنصلي ، واكدا على المزيد من تنمية العلاقات الثنائية.

وتم الترحيب خلال الاجتماع بالعفو والافراج عن السجناء من رعايا البلدين والمسيرة الايجابية الحاصلة في هذا المجال ، وجرى التاكيد على استمرار التعاون القنصلي بين الجانبين ومن ضمنه التعاون العلمي والجامعي وكذلك ضرورة التسهيل والاسراع في اصدار تاشيرات الدخول لرعايا البلدين.

واكد الجانبان على ضرورة التعاون للحيلولة دون تسلل واقامة رعايا البلدين بصورة غير شرعية، كل في البلد الاخر، المكافحة المشتركة لعصابات تهريب الافراد والجرائم المنظمة، ضرورة التعاون القانوني والقضائي والتوقيع النهائي على الوثائق ذات الصلة.

وتم في ختام الاجتماع التوقيع على محضر محضر الجلسات في اطار 15 بندا.

انتهى ** 2342