مندوب ايران يتحدث عن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية

واشار غريب ابادي مندوب ايران لدى المنظمات الدولية في فيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية الى قيام الوكالة باصدار تقرير جديد عن صدقية ايران في تنفيذ الاتفاق النووي.

وقال، انه حسب هذا التقرير فان انشطة الوكالة للوقوف على صدقية ايران ازاء الاتفاق النووي من 16 كانون الثاني /ديسمبر 2016 متواصلة حتى الان.

وذكر التقرير ايضا بان ايران بدات ضخ غاز UF6 في منشاة فوردو حتى نسبة تخصيب 4.5 بالمائة وان حجم مخزون ايران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ ۳۷۲.۳ كغم حتى 3 نوفمبر.

وصرح مندوب ايران بان تقرير الوكالة ذكر ايضا بان ايران بادرت الى نصب اجهزة الطرد المركزي الجديدة وفقا لاعلانها ذلك مؤخرا.

واعلن غريب ابادي كذلك بان هذا التقرير اقر بان الوكالة تصل الى الاماكن التي تريدها وان ايران تواصل التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي وان عملية اختبار الصدقية لعدم انحراف المواد والانشطة في ايران جارية.

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