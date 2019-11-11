وزير الامن الايراني: تاثيرات الحظر الاميركي انخفضت في ظل التدابير المتخذة

وفي كلمته اليوم الاثنين امام حشد غفير من اهالي مدينة بابك في محافظة كرمان جنوب شرق ايران، اشار علوي الى اجراءات الاستكبار الظالمة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية على مدى الاربعين عاما الماضية وقال، اننا نضع ايدينا بايدي العالم باحترام لكننا لن نطاطئ الراس ذلا واستسلاما امام الاجانب ابدا.

واكد باننا لن نساوم على عزتنا وكرامتنا اطلاقا واضاف، اننا نتقدم امام الاعداء الى الامام باستراتيجية المقاومة وسنعمل في ظل خارطة الطريق المرسومة من قبل قائد الثورة الاسلامية على اركاع العدو.

واشار الى اجراءات الحكومة والدولة للتصدي للحظر واضاف، رغم ان اجراءات الحظر قد تركت تاثيراتها على اقتصاد البلاد الى حد ما ولكن في ضوء التدابير المتخذة من قبل الحكومة والدولة فقد انخفضت هذه التاثيرات ونحن نتوقع مستقبلا مشرقا لمستقبل اقتصاد البلاد.

واعتبر وزير الامن ان من بركات الثورة الاسلامية حضور قائد الثورة والمقاومة امام الاعداء واضاف، من المؤكد اننا بسيرنا خلف قائد الثورة سنحقق الانتصار والنمو الاقتصادي ونتغلب على المشاكل.

انتهى ** 2342