مندوبو 70 شركة معرفية يرافقون مساعد روحاني في زيارته للصين

وقال مستشار مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية برويز كرمي بان زيارة ستاري الى بكين تاتي تلبية لدعوة من وزير العلوم الصيني لتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي بين شركات البلدين.

وحول المجالات التي تنشط فيها الشركات المعرفية الايرانية التي لها مندوبون في الوفد المرافق قال، ان هذه المجالات تشمل تكنولوجيا المعلومات ، الخلايا الجذعية ، المعدات والمكائن الصناعية، المواد المتقدمة ، قطاع الصحة.

واوضح بانه سيتم خلال الزيارة عقد ملتقيين احدهما تجاري والاخر تكنولوجي في مدينتي شنغهاي وشن زن بهدف البحث عن مستثمرين او شركاء صينيين وتنمية مجالات الانشطة المعرفية بين البلدين.

وصرح بان من برامج زيارة الوفد الايراني، تفقد معرض التكنولوجيا الصينية المتطورة في مدينة شن زن والواحة الصناعية في مدينة سوجو.

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