السيد الحوثي ينصح تحالف العدوان بوقف عدوانه ويتوعد الكيان الصهيوني

واورد موقع "المسيرة" ان السيد الحوثي تحدث في خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف، عصر الاثنين، موضحا أن الشعب اليمني بحكم انتمائه أدرك أهمية مناسبة المولد النبوي الشريف وما تمثله من فرصة كبيرة في ظل وضع حساس تعاني فيه الأمة من مشاكل كبيرة، مشيرا إلى أن قوى الاستكبار سخرت وتسخر كل إمكاناتها في سبيل تعزيز سيطرتها على الشعوب وتعتمد على التضليل وتقويض القيم والأخلاق.

وجدد تحذيره لشباب الأمة من حالة الفوضى في التلقي الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التي يستخدمها العدو في ضرب الأمة والانجرار وراء المخططات الهدامة للمجتمع والقيم الإسلامية السامية.

ودعا " شعوب أمتنا إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مشاكلها بما لا يحدث ثغرة للأعداء كما يحدث في العراق ولبنان، موضحا أن الفرح والارتياح الأمريكي والإسرائيلي لما يحدث في العراق ولبنان يكشف طبيعة موقفها ودورها في هذه الأحداث".

وقال إن" من يسعى بالحروب والحصار إلى التحكم بنا وإخضاعنا فهو يسعى للمستحيل، وعاقبة أمره الخسران، ونحن نمد أيدي الإخاء والسلام لكل أمتنا، ومن يعادينا يتحمل هو المسؤولية لخياره الخاطئ وقراره الظالم".

ونصح دول تحالف العدوان بوقف عدوانها وحصارها، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يتراجع عن مسيرته التحررية حتى يتحقق له استقلاله التام.

كما دعا السعودية الى وقف عدوانها وحصارها، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر وعواقب كبيرة في حال استمرت في عدوانها وحصارها.

ولفت إلى أن "استمرار العدوان معناه أن نستمر في تطوير قدراتنا العسكرية وتوجيه أقسى الضربات وهذا حق مشروع".

وأكد السيد عبد الملك أن الشعب اليمني لن يتراجع عن موقفه تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والموقف الحاسم من "إسرائيل" كعدو للأمة الإسلامية، وموقفه المناهض للسياسات الأمريكية.

وجدد السيد "تمسك شعبنا بأخوته مع أبناء أمته باعتباره موقفا مبدئيا إيمانيا لا يمكن التخلي عنه والمقايضة به في مزاد المساومات السياسية.

وقال: "نؤكد على أن موقفنا في العداء لإسرائيل ككيان غاصب هو موقف مبدئي إنساني أخلاقي والتزام ديني"، مشيرا الى أن الشعب اليمني لن يتردد في إعلان الجهاد ضد العدو الإسرائيلي وتوجيه أقسى الضربات ضد الأهداف الحساسة في كيان العدو إذا تورط العدو في أي حماقة ضد شعبنا.

ولفت إلى أن قوى العدوان والاحتلال أقدمت على سرقة أكثر من 120 مليون برميل من النفط من المناطق المحتلة منذ بداية العدوان.

وقال السيد عبد الملك" إن صمود شعبنا كل هذه السنوات نصر من الله تعالى وبشارة على حسن العاقبة، وإن شعبنا في موقف الحق ويمتلك القضية العادلة وعاقبة الصمود والثبات هي النصر الموعود الذي وعد الله به.

انتهى ** 2342