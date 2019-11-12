إيران تحتل المرتبة الرابعة في إنتاج العسل فی العالم

وأضاف غلام حسين طهماسبي في مهرجان "عسل كنار" الخامس بالمحافظة ليلة الاثنين: إنتاج العسل في العالم، بلغ مليونا و 60 ألف طن سنويا حسب الإحصائيات العالمية، حصة إيران من هذا الرقم بلغت 69 الف طن، الا ان هذا الرقم ارتفع حاليا إلى 88 ألف طن .

واشار الى ان إيران تمتلك أيضا 7 ملايين و200 خلية نحل من إجمالي 90 مليون خلية نحل في جميع أنحاء العالم وفي هذا الصدد فان إيران تحتل المرتبة الرابعة بعد تركيا والهند والصين، ومع البرامج المعدة، نتوقع ارتقاء هذه المرتبة.

ولفت طهماسبي إلى انتشار الأمراض مثل مرض السكري ومشاكل الكبد والاكتئاب في إيران وحول العالم، وقال : إن أحد أهم الطرق للحد من أمراض معينة مثل السكري والكبد هو التغذية، وأن العسل من أصح الأطعمة ذات الخصائص الشافية العالية.

وأضاف مشاور مساعد وزير الجهاد الزراعي: أن "عسل كنار" / شجرة السدر/ التي تعتبر محافظة بوشهر في طليعة إنتاجه، يعد أحد أنواع العسل ذات الجودة العالية في العالم، وحسب الأبحاث التي أجريت، يعد من أفضل أنواع العسل في العالم من حيث الجودة.

انتهى