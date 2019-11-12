الاحتلال الصهيوني يغتال قائدا كبيرا في الجهاد الاسلامي

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد القائد بهاء ابو العطا 42 عام قائد القطاع الشمالي فيها متوعدة في بيان لها بالانتقام للشهيد الذي قضى بعد رحلة جهاد طويلة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد مقاوم وامرأة واصابة اثنين من الاطفال.

ووقع انفجار كبير في منزل القيادي ابو العطا تلاه اعلان من جيش الاحتلال عن تنفيذ عملية الاغتيال.

وفي وقت لاحق اطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات من القذائف الصاروخية صوب المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

يتبع

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