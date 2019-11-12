الاحتلال الصهيوني يغتال قائدا كبيرا في الجهاد الاسلامي

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد القائد بهاء ابو العطا 42 عام قائد القطاع الشمالي فيها متوعدة في بيان لها بالانتقام للشهيد الذي قضى بعد رحلة جهاد طويلة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد مقاوم وامرأة واصابة اثنين من الاطفال.
ووقع انفجار كبير في منزل القيادي ابو العطا تلاه اعلان من جيش الاحتلال عن تنفيذ عملية الاغتيال.
وفي وقت لاحق اطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات من القذائف الصاروخية صوب المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
يتبع
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غزة-12 تشرين الثاني- نوفمبر- ارنا- اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني قياديا كبيرا في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين فجر اليوم الثلاثاء بمنزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
ونعت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد القائد بهاء ابو العطا 42 عام قائد القطاع الشمالي فيها متوعدة في بيان لها بالانتقام للشهيد الذي قضى بعد رحلة جهاد طويلة.
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