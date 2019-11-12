ظريف : نطبق الاجراءات التعويضية المنصوص عليها في الاتفاق النووي

وكتب ظريف في تغريدة على صفحته الشخصية على تويتر ردا على بيان وزراء خارجية الدول الاوروبية ارفق رسالته التي بعثها بتاريخ 6نوفمبر 2018 الى منسقة السياسة الخارجية الاوروبية فدريكا موغريني وكتب "الى نظرائي في الاتحاد الاوروبي / والدول الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا :

1- " التزمنا بتعداتنا المنصوص عليها في الاتفاق النووي ماذا عنكم؟! اوضحوا لنا هل التزمتم ولو بتعهد واحد خلال 18 شهرا الماضية ؟".

وجاء في فقرة اخرى :

2- "عندما كنتم تماطلون فإن ايران اكملت الية رفع الخلافات ونحن حاليا نطبق الاجراءات التعويضية المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق النووي. يمكنكم العودة الى رسالة 6 نوفمبر 2018 .

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