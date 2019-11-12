إيران باتت القوة الصاروخية الأولى في المنطقة بجهود الشهيد طهراني مقدم

وأضاف اللواء محمد باقري اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته لمعرض إنجازات التعبئة : أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية و كما حازت على قوة مستدامة في مجال الحرب الخشنة (العسكرية) والدفاع، حققت أيضا إنجازات كبيرة في مجال الحرب الناعمة ، أبرزها توسيع نطاق تفكَّر الثورة الإسلامية في مناهضة الظلم والممانعة أمام الظالمين في العالم وأيضا كشف الوجه الحقيقي للغطرسة وخاصة أمريكا.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، أن أمريكا وكما في الظاهر تحاول تقليص قواعدها العسكرية في العالم، فهي في الواقع تفقد قواعدها الفكرية بين شعوب العالم الواحدة تلو الاخرى.

اللواء المهندس حسن طهراني مقدم رئيس مؤسسة جهاد الاكتفاء الذاتي في الحرس الثوري، استشهد في 2011 اثر الانفجار الذي وقع في معسكر ملارد غرب طهران اثر عملية نقل اعتاد حربي.

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