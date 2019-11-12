وزير الدفاع يفتتح اول مركز تدريب دولي على نزع الالغام لاغراض انسانية

وتم تاسيس المركز بهدف تقديم التجارب الايرانية في التدريب والتعليم على كسح الالغام الى الدول التي تعاني من الالغام والمتفجرات التي خلفتها الحروب وكذلك تنمية وتطوير المستوى العلمي في هذا المجال.

ويضم هذا المركز الدولي ورش نزع الألغام، ومعدات الذخيرة والاكتشاف، والحماية الشخصية ومعدات نزع الألغام، وقاعة لعرض العبوات الناسفة، وغرف محاكاة حقول الألغام ومحاكاة منطقة العمليات والتحكم في الأنشطة البسيطة باستخدام الذخيرة.

ولقد سخرت الجمهورية الاسلامية جميع امكانياتها لازلة الالغام ومخلفات حرب الثمان سنوات المفروضة عليها من قبل النظام الصدامي ( 1980-1988) لتحقيق مناطق خالية من تهديدات الالغام والمتفجرات وتوفير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في هذه المناطق الملوثة ووضعت تلك التجارب التي اكتسبتها في هذا المجال تحت تصرف جميع الدول التي تعاني من هذه الظاهرة الخطرة.

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