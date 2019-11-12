ظريف يبحث مع نزارباييف القضايا ذات الاهتمام المشترك

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل امس الى عاصمة كازاخستان "نور سلطان"، للمشاركة في الاجتماع السنوي الخامس لـ"نادي آستانة" وكذلك اجراء لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

كما القى ظريف كلمة بجامعة اوراسيا في نورسلطان أمس، وقام بزيارة متحف هذه الجامعة؛ ومن ثم اقيمت على شرفه مراسم لمنحه درجة "البروفيسور الفخري" من قبل الجامعة الكازاخية.

و شارك ظريف أيضا في مأدبة عشاء عمل مع وزير خارجية كازاخستان "مختار تيلوباردي" أمس حيث تبادلا وجهات النظر بشأن آخر التطورات في العلاقات الثنائية، بما في ذلك اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي لا سيما في اطار بحر قزوين والتعاون البحري والجوي والتعاون القنصلي والاجتماع القادم للدول الأعضاء في عملية آستانا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام.

وتنحى الزعيم الكازاخي نور سلطان نزارباييف عن الحكم في مارس 2019 بعد ان حكم 30 عاماً دون منازع.

يذكر أن كازاخستان، التي تماثل في مساحتها مساحة أوروبا الغربية بأسرها، تحتوي على احتياطات معدنية هائلة وقدرات اقتصادية كبيرة.

انتهى