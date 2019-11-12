رؤساء الارصاد الجوية الاعضاء في منظمة ايكو يجتمعون في طهران

وقالت رئيسة منظمة الارصاد الجوية الايرانية "سحر تاج بخش" ان الامانة العامة للكوارث الطبيعية مقرها في طهران ومن اهدافها البعيدة الامد هي التنبأ وتحليل المعلومات الجوية التي تحصل عليها من انظمة التحذير السريع.

واضافت تاج بخش ان الهدف من هذا الاجتماعات هو تبادل الاراء في هذا المجال والسيطرة عليها .

واشارت الى مشاركة خبراء من تركيا وافغانستان وتركمانستان وكازاخستان وازبكستان وطاجيكستان وباكستان فضلا عن ايران قائلة: ستقام الى جانب الاجتماعات ورشات تعليمية سيشارك فيها المجتمعون وبعض سفراء الدول الاجنبية المقيمة في طهران .

وتنعقد اجتماعات الدورة الثالثة لرؤساء الارصاد الجوية الاعضاء في منظمة ايكو يومي 12 و 13 تشرين الثاني الحالي في طهران.

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