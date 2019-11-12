سوريا تطالب بخفض عدد البضائع المستثناة من اتفاقية التجارة الحرة مع إيران

واضاف "حميد زادبوم" اليوم الثلاثاء في ملتقى حول الفرص التجارية في سوريا عقد بمقر منظمة تنمية التجارة بطهران: أن الاجتماع الـ14 للجنة الاقتصادية لإيران وسوريا عقد العام الماضي في دمشق برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ورئيس الوزراء السوري، حيث تم التوقيع على اتفاقيات جيدة.

وأشار إلى القواسم الثقافية والتاريخية الدينية بين طهران ودمشق، وقال إن حجم التجارة الخارجية بين البلدين، والذي كان في أحسن الأحوال حوالي 500 مليون دولار، انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب الحرب في سوريا.

وتطرق زادبوم إلى حجم التجارة الخارجية لسوريا في السنوات الـ10 الماضية، والتي كان اعلاها 30 مليار دولار وانخفضت الى 6 مليارات دولار في العام الماضي.

وقال إن قدرة الشركات الإيرانية في القطاع الفني والهندسي توفر فرصا جيدة للناشطين الاقتصاديين في كلا البلدين، فضلاً عن تمتع إيران بالقوى العاملة والطاقة الرخيصة، والموقع الاستراتيجي ، قد وفر أفضل الظروف للاستثمار الأجنبي في بلدنا.

وبدأت اعمال منتدى الفرص التجارية بين سوريا وايران في العاصمة طهران اليوم الثلاثاء، بمشاركة مسؤولي البلدين.

ويشارك في المنتدى مسؤولو وزارة التجارة والصناعة والمعادن ومنظمة التنمية التجارية الايرانية، وغرفة تجارة البلدين بجانب السفير السوري في طهران.

ويستهدف المعرض تلمس الفرص التجارية وسط فرض الحظر الاميركي على ايران وسوريا، حيث إن العلاقات التجارية سيما القطاع الخاص من شانها مواجهة هذه الضغوطات.

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