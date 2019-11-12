سوريا على استعداد لتقديم الحوافز للشركات الايرانية في اعادة الاعمار

واضاف عدنان محمود اليوم الثلاثاء في ملتقى حول الفرص التجارية في سوريا عقد بمقر منظمة تنمية التجارة بطهران : بامكان شركات القطاع العام والخاص في ايران الاستثمار في معظم مناطق سوريا حيث ان الظروف متوفرة وملائمة للبدأ بتنفيذ مشاريع البنى التحتية وما تحتاجه تلك المناطق .

واشار سفير سوريا الى الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين بشأن الاستثمارات والتعاون المشترك وقال : هناك الكثير من الفرض الاستثمارية في جميع المجالات ومنها بناء الوحدات السكنية ومشاريع البنى التحتية وتأهيل المعامل وتأمين المواد الاولية لها وكذلك تفعيل التجارة الحرة بين البلدين.

واضاف ان حكومتي البلدين ولحل مشكلة التبادلات المالية وقعتا على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي في البلدين تتعلق بافتتاح فروع لمصارف البلدين وانشاء مصرف مشترك مبينا ان تاسيس شركة نقل بحري وبري لنقل البضائع هي الاخرى ضمن اولويات الحكومتين.

وطلب عدنان محمود من الشركات الايرانية في القطاع الخاص والعام الاستفادة من المساعدات والحوافز التي ستقدمها لهما الحكومة السورية لهم للمشاركة في اعادة الاعمار.

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