تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وسلطنة عمان

وأضاف السفير "سعود بن أحمد بن خالد البرواني" في اجتماع مشترك مع الناشطين الاقتصاديين في أردبيل (شمال غرب ايران) اليوم الثلاثاء: إننا نسعى الى مشاركة هيئات من القطاع الخاص العماني والإيراني، في الاجتماع الاقتصادي بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وعبر البرواني عن ارتياحه لزيارة محافظة اردبيل وقال : تتمتع هذه المحافظة بإمكانيات كبيرة في مجالات السياحة والاقتصاد والزراعة، ونأمل أن نرى نموا اقتصاديا وتجاريا في المستقبل.

وقال: في الوقت الحاضر، يتم إصدار تأشيرات عمان بسهولة للمواطنين الإيرانيين، ويتم التعامل مع الإيرانيين في عمان كالمواطنين الأوروبيين.

بدوره اشار رئيس غرفة تجارة أردبيل "حسين بير مؤذن" في الاجتماع، الى منتجات المحافظة وامكانية تصديرها الى الأسواق العمانية، وقال : نظرا لقدرات المحافظة الواسعة في مجال المناجم وصناعة الأغذية، فانه يمكن تصدير العديد من المنتجات إلى سلطنة عمان.

وأضاف: أن الدول الإسلامية بحاجة اليوم الى المزيد من التعاون والمشاركة الاقتصادية ، ونأمل أن تتطور هذه الشراكات في المستقبل.

وصرح رئيس غرفة تجارة أردبيل بأنه تم توفير مجال الصادرات غير النفطية من إيران إلى سلطنة عمان ونأمل أن تحصل محافظة أردبيل على نصيبها من هذه الصادرات.

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