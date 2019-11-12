ايران مستعدة لنقل تجاربها في مجال تنظيف المناطق الملوثة بالمتفجرات

واضاف اللواء خاتمي اليوم الثلاثاء في مراسم افتتاح مركز التدريب الدولي لنزع الالغام بطهران : ان هذا المركز هو نتاج تجارب حرب ثمان سنوات ( المفروضة من جانب النظام الصدامي 1980-1988) وشهداء سقطوا في تنظيف المناطق الملوثة بالمتفجرات ومخلفات الحرب.

واوضح: كان في المناطق التي شهدت حرب الثمان سنوات وبعد انتهائها حوالي 20 مليون لغم ومهمات انفجارية لم تنفجر ولكن بحمد الله تم تفكيك معظمها واكتسبت قواتنا خبرات كبيرة في هذا المجال قائلا: ان ايران تمتلك تجارب كبيرة في مجال كشف وتنظيف المناطق الملوثة بالمتفجرات ومخلفات الحروب ومستعدة لنقل تلك التجارب الى جميع دول العالم .

وافتتح اليوم الثلاثاء بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية اللواء "اميرحاتمي" اول مركز تدريب دولي على نزع الالغام لاغراض انسانية على مستوى المنطقة والعالم.

وتم تاسيس المركز بهدف تقديم التجارب الايرانية في التدريب والتعليم على نزع الالغام الى الدول التي تعاني من الالغام والمتفجرات التي خلفتها الحروب وكذلك تنمية وتطوير المستوى العلمي في هذا المجال.

ويضم هذا المركز الدولي ورش نزع الألغام، ومعدات الذخيرة والاكتشاف، والحماية الشخصية ومعدات نزع الألغام، وقاعة لعرض العبوات الناسفة، وغرف محاكاة حقول الألغام ومحاكاة منطقة العمليات والتحكم في الأنشطة البسيطة باستخدام الذخيرة.

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