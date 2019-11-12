ضبط 530 طن من انواع المخدرات خلال العام الحالي في ايران

واضاف العميد زاهديان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان 72بالمائة من المضبوطات تمت بعمليات استخباراتية وان 70بالمائة منها كانت في المناطق الشرقية للبلاد .

واوضح انه تم خلال الاسبوع الماضي ضبط 6 اطنان من المخدارات في منطقة سراوان الحدودية مع افغانستان و 2.5 طن في منطقة ميرجاوه الحدودية.

واكد العميد زاهديان ان ايران كرّست جل طاقاتها في سبيل مكافحة المخدرات وانها تقف في طليعة الدول التي تتصدي للمخدرات عالميا مبينا ان شرطة مكافحة المخدرات الايرانية ضبطت 530 طن من مختلف انواع المخدرات خلال العام الحالي الايراني ( بدأ 21 اذار / مارس 2019) في جميع ارجاء البلاد.

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