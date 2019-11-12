١٢‏/١١‏/٢٠١٩ ٢:٣٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83552213
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ضبط 530 طن من انواع المخدرات خلال العام الحالي في ايران

ضبط 530 طن من انواع المخدرات خلال العام الحالي في ايران

طهران / 12 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اعلن رئيس شرطة مكافحة المخدرات الايرانية العميد "محمد مسعود زاهديان" عن ضبط 530 طن من مختلف انواع المخدرات خلال العام الحالي الايراني ( بدأ في 21 اذار / مارس 2019) في جميع ارجاء البلاد.

واضاف العميد زاهديان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان 72بالمائة من المضبوطات تمت بعمليات استخباراتية وان 70بالمائة منها كانت في المناطق الشرقية للبلاد .

واوضح انه تم خلال الاسبوع الماضي ضبط 6 اطنان من المخدارات في منطقة سراوان الحدودية مع افغانستان و 2.5 طن في منطقة ميرجاوه الحدودية.

واكد العميد زاهديان ان ايران كرّست جل طاقاتها في سبيل مكافحة المخدرات وانها تقف في طليعة الدول التي تتصدي للمخدرات عالميا مبينا ان شرطة مكافحة المخدرات الايرانية ضبطت 530 طن من مختلف انواع المخدرات خلال العام الحالي الايراني ( بدأ 21 اذار / مارس 2019) في جميع ارجاء البلاد.

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