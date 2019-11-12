١٢‏/١١‏/٢٠١٩ ٤:٣٤ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83552307
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نمو انتاج الادوية البشرية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 31%

نمو انتاج الادوية البشرية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 31%

طهران / 12 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اشار احدث تقرير لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية الى نمو انتاج الادوية البشرية بنسبة 31% خلال النصف الاول من العام الحالي الايراني ( بدأ 21 اذار/مارس 2019) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبين التقرير انه خلال هذه الفترة تم انتاج 23 مليار و 200 مليون وحدة من الادوية البشرية مسجلا زيادة بنسبة 30.9 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي حيث بلغ 17 مليار و 700 مليون وحدة.

وكان مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي رئيس منظمة الاغذية والادوية الايرانية محمد رضا شانة ساز قدبين خلال الملتقى الـ 16 لعلوم الادوية الايرانية في مدينة كرمانشاه ، ان ايران قادرة على انتاج 99 بالمائة من حاجتها للادوية وان الـ 1 بالمائة المتبقى إما انه لا جدوى اقتصادية من انتاجه وإما انه دخل حديثا الى قائمة الادوية في العالم. مؤكدا، انه سيتم في غضون العامين القادمين انتاج 180 دواء في البلاد بما يوفر للبلاد نحو 250 مليون دولار.

انتهى**م م**

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