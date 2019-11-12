السيد عمار الحكيم يدين كل اشكال التدخل الخارجي في الشأن الداخلي العراقي

وكتب السيد الحكيم، في تغريدة له على حسابه في (تويتر)، ان "العراق للعراقيين حقيقة ناضل من اجلها ابناء هذا الشعب الابي وقدموا دماء ودموعا وتضحيات جساما من اجل عزتهم وكرامتهم وانهم ابناء وطن واحد يجمعهم مصير مشترك".

واضاف "اننا اذ نجدد تاكيدنا وايماننا الراسخ بهذه الحقيقة فاننا ندين كل اشكال التدخل الخارجي في الشأن الداخلي العراقي".

ولفت السيد عمار الحكيم الى ان" العراقيين قادرون على معالجة مشاكلهم ضمن مؤسساتهم الدستورية".

واشار الى ان "ما يجري اليوم من حراك عراقي شعبي ومساعي سلطات الدولة الثلاث لتلبية مطالب المتظاهرين على الرغم من الحاجة لبذل المزيد يؤكد قدرة العراقيين على اصلاح شأنهم الداخلي بعيدا عن التدخلات الخارجية".

انتهى ع ص