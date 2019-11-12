السيد مقتدى الصدر: لن نسمح لأمريكا بتحويل العراق الى سوريا

وكتب الصدر في تغريدة له على حسابه في (تويتر)، "مرة أخرى تثبت (امريكا المحتلة) بأنها (حشرية) وتتدخل بشؤون الآخرين".

وأضاف، ان "العراق عراق الشعب.. وهو من يقرر مصيره وخصوصاً إذا التفتنا الى أن احتلالها من جلب الفاسدين وسلطهم على رقاب الشعب وأنها تطالب بعدم حجب (الانترنت) على الرغم من أنها المتحكم الأكبر بتلك الشبكة".

وخاطب السيد الصدر أمريكا قائلا : "كفاكم تدخلاً بشؤوننا فللعراق كبار يستطيعون حمايته ولا يحتاج الى تدخلات لا منكم ولا من غيركم واننا وان طالبنا بانتخابات مبكرة لكننا لن نسكت ان كان بإشراف أمريكي.. ولن نسمح لأمريكا بركوب الموج لتحويل العراق الى سوريا والى ساحة صراع أخرى".

وأكد، "ان تدخلت امريكا مرة أخرى سوف تكون نهاية وجودها من خلال تظاهرات مليونية غاضبة بأمر مباشر منا.. فوطني حر أبي لا يحتاج الى دول الاستكبار ولا يحتاج الى معونة الآخرين".

انتهى ع ص