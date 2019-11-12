لجنة الخارجية في البرلمان العراقي : التدخل الامريكي بالشان الداخلي خرق للسيادة الوطنية

واعلنت اللجنة النيابية في بيان لها، "انها تتابع بقلق بالغ مجمل الاحداث الجارية في البلاد، وحراك المحتجين المطالبين بالحقوق المشروعة".

وأضافت : اننا في الوقت الذي نشد على ايدي جميع المعنين بتحقيق هذه المطالب، على مستوى التشريع والتنفيذ والقضاء، ونضطلع بدورنا كنواب للشعب في متابعة واجبنا في اجراء التعديلات الدستورية والتشريعية التي تضمن مبادئ العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص".

وتابع البيان، "فقد اشارت اللجنة الى تدخلات اطراف عديدة في الشأن الداخلي العراقي؛ بما يمس سيادة العراق، واننا ندين هذه التدخلات والتي نعتبرها خرقا للسيادة الوطنية".

وأكدت اللجنة النيابية العراقية، على "قدرة العراقيين انفسهم على تحقيق الإصلاح وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا".

وكان دانييل كرونينفيلد، مستشار حقوق الإنسان في البعثة الأمريكية بجنيف، قال : نوصي بأن يخفف العراق على الفور من استخدام القوة المفرطة مع المحتجين السلميين، لا سيما الاستخدام غير القانوني لقنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، وبأن يحاسب بشفافية المسؤولين عن العنف.

انتهى **ع ص/ ح ع **