الشعب الفلسطيني يتحدى الكيان الصهيوني بالمقاومة

وأعربت الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الإنتفاضة الفلسطينية بطهران عن مواساتها للشعب الفلسطيني باستشهاد قائد سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "بهاء أبو العطا" على يد عناصر الكيان الإرهابي الصهيوني، الجلادين والمصاصين للدماء؛ منوهة بالعزم الراسخ للمقاومة على تحرير القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها.
ودعت أمانة المؤتمر في بيانها، جميع برلمانات الدول الإسلامية، والمنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطيني إلى إدانة هذه الجريمة الصهيونية والاغتيال الأعمى الذي ينتهك ميثاق حقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن يتخذوا اللازم لمقاضاة قادة الكيان الصهيوني في المحاكم الدولية.
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طهران/12 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أصدرت اليوم الثلاثاء، الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الإنتفاضة الفلسطينية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي بيانا، أدانت فيه بشدة "الإغتيال الأعمى" للقيادي الفلسطيني "بهاء أبو العطا"؛ مؤكدة ان الشعب الفلسطيني قد تحدى الكيان الصهيوني الفاشل عسكريا وسياسيا ، من خلال المقاومة والصمود.
وأعربت الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الإنتفاضة الفلسطينية بطهران عن مواساتها للشعب الفلسطيني باستشهاد قائد سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "بهاء أبو العطا" على يد عناصر الكيان الإرهابي الصهيوني، الجلادين والمصاصين للدماء؛ منوهة بالعزم الراسخ للمقاومة على تحرير القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها.
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