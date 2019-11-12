قائد بحري : ايران تشارك في مناورة بحرية مع 27 دولة في المحيط الهندي

واشار العميد بحری عزيزي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، الى ارسال مقترح اجراء المناورة للدول الاعضاء للحصول على آرائها في هذا الخصوص؛ مضيفا انه تم خلال الاجتماع الثاني الذي عقد اليوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر، اجراء آخر التنسيقات المتعلقة بالمناورة البحرية في نهاية العام الحالي بمنطقة المحيط الهندي وبحر العرب.

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية اليوم، نوّه القائد البحري الايراني الى ان منظمة "ايونز" تاسست في عام 2008 بهدف ارساء العلاقات وتظافر الجهود بين القوات البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي.

وتابع، ان ايران اعلنت انضامها الى هذه المنظمة خلال مؤتمر ابوظبي في 2010 ؛ وتسلمت رئاسة ايونز من بنغلادش في 2018 والتي تستمر لفترة عامين.

واشار الى ان فرنسا اعربت عن استعدادها لتولي مسؤولية الرئاسة في بداية العام 2020 .

انتهى ** ح ع