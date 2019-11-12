وزير الخارجية يجري مباحثات مع الرئيس الكازاخي

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان ظريف التقي اليوم حيث آخر محطة من زيارته للعاصمة الكازاخية نورسلطان، برئيس الجمهورية في هذا البلد واستعرض الجانبان آخر المستجدات بشان الاتفاق النووي والارهاب الاقتصادي الامريكي، والتعاون الاقتصادي، ولجنة التعاون المشتركة وتبادل الوفود رفيعة المستوى بين ايران وكازاخستان.

وكان ظريف قد اجرى مباحثات مع نظيره الكازاخي "مختار تيلوبردي"، خلال مأدبة عشاء عمل مساء امس الاثنين في نورسلطان، وبحث معه في آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية، بما فيها التعاون التجاري والاقتصادي بين طهران ونورسلطان، فضلا عن الاجتماع القادم للدول الاعضاء في مفاوضات استانا.

وبدا وزير الخارجية الايراني زيارة امس الاول الاحد الى عاصمة كازاخستان "نور سلطان"، للمشاركة في الاجتماع السنوي الخامس لـ"نادي آستانة" وكذلك اجراء لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

كما القى ظريف كلمة بجامعة اوراسيا في نورسلطان، وقام بزيارة متحف هذه الجامعة؛ ومن ثم اقيمت على شرفه مراسم لمنحه درجة "البروفيسور الفخري" من قبل الجامعة الكازاخية.

انتهى ** ح ع