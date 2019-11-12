الخارجية تندد بالعملية شبة الانقلابية في بوليفيا

واكد موسوي في تصريح له اليوم الثلاثاء، على ان "اي اجراء يهدف التغيير القسري للحكومات ويتم خارج الاطر القانوية ولاسيما عبر التدخل الاجنبي، هو اجراء مدان ومرفوض".

واضاف المتحدث باسم الخارجية : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد بان اي تغيير ينبغي ان يعكس مطالب الشعب ويتم عبر صناديق الاقتراع وفي اطار القانون.

واعرب موسوي عن امله، في ان يستطيع الشعب البوليفي والتيارات السياسية، انطلاقا من الطاقات السياسية والقانونية لهذا البلد وبعيدا عن الفوضى والعنف والصراعات، التوصل الى حلّ سلمي للوضع الراهن.

انتهى ** ح ع