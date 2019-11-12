السفير الإيراني يبحث مع قائد الجيش الباكستاني الوضع الأمني على الحدود المشتركة

وأصدر قسم العلاقات العامة في الجيش الباكستاني بيانا اليوم الثلاثاء، أعلن فيه ان اللقاء جرى بمقر قيادة الجيش الباكستاني.
وأضاف البيان، ان الجنرال قمر جاويد باجوا أشاد بجهود السفير الإيراني ومساهمته في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتابع، ان هنردوست أثنى من جانبه على جهود قائد الجيش الباكستاني، والقوات المسلحة في هذا البلد لمساعدتهم على إرساء السلام والإستقرار في المنطقة، لا سيما مساهمتهم في تأمين الحدود المشتركة بين البلدين.
يذكر، ان "مهدي هنردوست"، يجري لقاءات الوداع مع كبار المسؤولين في باكستان في ختام فترة مهامه سفيرا للجمهورية الإسلامية في هذا البلد.
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إسلام آباد/12 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- التقى السفير الإيراني لدى إسلام آباد "مهدي هنردوست" مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال "قمر جاويد باجوا"، وبحث معه في العلاقات الثنائية، والتعاون الدفاعي بين البلدين لا سيما في ارساء السلام والأمن على الحدود المشتركة.
وأصدر قسم العلاقات العامة في الجيش الباكستاني بيانا اليوم الثلاثاء، أعلن فيه ان اللقاء جرى بمقر قيادة الجيش الباكستاني.
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