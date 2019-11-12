المنتخب الايراني يسجل ثاني فوز له على غريمه التركماني

وسجل منتخب الشباب الايراني خلال الشوط الاول من هذه المباراة 41 نقطة مقابل 22؛ كما استطاع في الشوط الثاني ان يفوز على غريمه التركماني بنتيجة 90- 46.

وفي مباراته الاولى ضمن بطولة الشباب العالمية لرياضة الكبادي بجزيرة كيش، استطاع المنتخب الايراني ايضا ان يسجل فوزا آخر وذلك على منافسه التايلاندي بنتيجة 60 – 19

وغدا الاربعاء، سيواجه الشباب الايرانيون المنتخب الماليزي في اطار هذه المنافسات.

وبدات بطولة الشباب العالمية لرياضة الكبادي منذ امس الاثنين باستضافة ايران (في كيش) وتستمر لغاية 16 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي.

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