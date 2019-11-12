١٢‏/١١‏/٢٠١٩ ٨:٢٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83552680
٠ Persons

سمات

خلال بطولة الكبادي العالمية للشباب في جزيرة كيش؛

المنتخب الايراني يسجل ثاني فوز له على غريمه التركماني

المنتخب الايراني يسجل ثاني فوز له على غريمه التركماني

كيش / 12 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – سجّل منتخب الشباب الايراني لرياضة الكبادي اليوم الثلاثاء، ثاني فوز له خلال بطولة العالم المقامة في جزيرة كيش (جنوب ايران)، امام غريمه من جمهورية تركمانستان.

وسجل منتخب الشباب الايراني خلال الشوط الاول من هذه المباراة 41 نقطة مقابل 22؛ كما استطاع في الشوط الثاني ان يفوز على غريمه التركماني بنتيجة 90- 46.   
وفي مباراته الاولى ضمن بطولة الشباب العالمية لرياضة الكبادي بجزيرة كيش، استطاع المنتخب الايراني ايضا ان يسجل فوزا آخر وذلك على منافسه التايلاندي بنتيجة 60 – 19
وغدا الاربعاء، سيواجه الشباب الايرانيون المنتخب الماليزي في اطار هذه المنافسات.
وبدات بطولة الشباب العالمية لرياضة الكبادي منذ امس الاثنين باستضافة ايران (في كيش) وتستمر لغاية 16 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي.

انتهى ** ح ع 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 5 =